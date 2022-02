Rublo crolla, economia Russia in crisi. Johnson attacca Putin: "Deve fallire"

Russia sempre più isolata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. "Stamattina abbiamo ulteriormente isolato la Russia dal sistema finanziario internazionale. Lavorando con i nostri partner e il G7, siamo determinati a imporre le misure economiche più severe possibili contro il presidente Putin per la sua aberrante campagna contro l'Ucraina. Putin deve fallire", ha scritto su Twitter il premier britannico Boris Johnson . Nelle ultime ore il rublo, la valuta russa, è crollato al minimo storico.

Crolla il rublo, la valuta russa

Le quotazioni della valuta russa cedono il 30% nel mercato ufficiale di Mosca, dopo che la Banca centrale ha ritardato di tre ore le contrattazioni. Attualmente per un dollaro servono 106 rubli. Balzo invece per i prezzi delle materie prime alimentari: Russia ed Ucraina sono grandi produttori di quel grano le cui quotazioni sui mercati internazionali sono salite dell'8,7%, insieme con il mais (+5%) e la soia (+3.9%). Corre invece il dollaro, visto come bene rifugio, ed il biglietto verde si rafforza praticamente rispetto a tutte le valute, con l'euro che perde così lo 0,95% a 1,161. Anche l'oro è in deciso rialzo e sui mercati il metallo con consegna immediata sale dell'1% a 1908 dollari l'oncia.