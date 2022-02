Abramovich mediatore tra Ucraina e Russia: cosa succede al Chelsea

Dopo l’invasione della Russia in Ucraina, Roman Abramovich ha vissuto dei giorni piuttosto difficili. Come è noto il patron del Chelsea, oligarca russo e vicino a Putin, ha dovuto cedere la gestione del club londinese ad una fondazione benefica in modo da proteggere la squadra da eventuali attacchi politici e mediatici, e soprattutto da sanzioni economiche. Tuttavia la sua figura rimane al centro dello scenario geopolitico. “Lo faccio per il bene dei Blues. Da quando sono alla guida del club ho sempre difeso i suoi interessi. Per questo mi sfilerò dalla carica attuale, affidando i principali compiti manageriali agli amministratori della Chelsea Foundation”, aveva detto il milionario russo. Stando a quanto riportato dal Jerusalem Post, ad Abramovich sarebbe stata la stessa Ucraina a chiedergli di mediare. In Gran Bretagna però le cose per Abramovich non sono così semplici come appaiono.