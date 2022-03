Sean Penn in Ucraina per un documentario: “Ora a piedi fino alla Polonia”

Sean Penn è da giorni impegnato sul fronte di guerra. L’attore e regista si è recato in Ucraina all’inizio del conflitto contro la Russia per girare un documentario, mostrando ancora una volta il suo inesauribile coraggio. La star di Hollywood ha aggiornato i fan sul luogo in cui si trova adesso con un tweet. “Io e due colleghi abbiamo camminato per miglia fino al confine polacco - ha scritto Penn -, dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada. Quasi tutte le auto in questa foto trasportano solo donne e bambini, la maggior parte senza alcun segno di bagaglio, e un'auto è il loro unico bene di valore”. In un’intervista al Washington Post, l’attore ha recentemente dichiarato a proposito del conflitto e degli aiuti per la popolazione ucraina: "Se lasciamo che l'Ucraina combatta da sola, la nostra anima come America è persa. È un errore che sta già costando vite e infrangendo cuori”.