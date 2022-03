L’Italia e il Piemonte: che gol all’Expo di Dubai!

DUBAI - Prosegue con grande successo la presenza dell’Italia all’Expo di Dubai che dal primo ottobre ha visto nel proprio Padiglione oltre un milione di visitatori mentre in tutto sono state oltre 15 milioni le presenze nella Esposizione Universale che chiuderà i battenti a fine mese per passare il testimone al Giappone, con Osaka 2025. Casa Italia è risultata tra i siti più apprezzati e questa settimana è dedicata al Piemonte che ha scelto una propria presenza specifica per accelerare sulla internazionalizzazione del proprio brand grazie alle eccellenze di industria, design, turismo, bellezze naturali e sport visto che il Piemonte è stata nominata Regione Europea dello sport 2022. Sul territorio decine di eventi agonistici con finali di campionati nazionali, europei e mondiali: dal calcio, al softball, dallo sci alla scherma, dal golf alla vela, dalla canoa al taekwondo, dal trathlon al tennsi tavolo per non parlare delle finali dei campionati giovanili di calcio e la finale di Champions donne. Un movimento in grado di coinvolgere circa 300 mila atleti e personal dello staff sportivo. L’avvenimento clou, ovviamente, la seconda edizione delle Atp Finals a fine annon che potrà contare sul palazzetto finalmente pieno al 100%. Ieri sera, mercoledì, l’Italia al centro del mondo dell’Expo con l’esibizione magica di Roberto Bolle nell’anfiteatro a incantare con la sua danza che è poesia del movimento.

Su Tuttosport di domani un reportage di due pagine.