Vittorio Grigolo, paura per la fidanzata: “È in fuga da Kiev”

Sono giorni di grande apprensione per Vittorio Grigolo. La fidanzata del tenore Stefania Seimur, madre della figlia Bianca Maria, è in fuga dalla guerra in Ucraina. “È partita con la mamma – ha rivelato a Storie Italiane -. Con amici si sono raggruppati in un appartamento a Kiev. Nel momento in cui suonava la sirena scendeva in metropolitana. Si è portata dietro una signora con un bambino con il quale ha un legame”. La donna si trova al momento al confine con la Polonia, dove sono diretti migliaia di ucraini, che stanno provando a scappare dalle bombe russe. “Sono in viaggio insieme in 4. Il primo treno diretto per Varsavia non è riuscito a prenderlo, ma è salita sul secondo diretto a Leopoli, un’ora e quaranta circa dal confine polacco”.