Cartier fa causa a Tiffany. Il motivo? Furto di segreti commerciali

Cartier contro Tiffany. Il primo ha deciso di portare il rivale in Tribunale per concorrenza sleale. Secondo l'accusa Tiffany avrebbe rubato segreti commerciali per i suoi gioielli di lusso tramite l’assunzione di Megan Marino, ex manager della maison. A diffondere la notizia l'agenzia Bloomberg, che cita alcuni documenti depositati presso il tribunale di New York. Non è la prima volta che accade: nel 2014 Cartier aveva accusato un ex dirigente pubblicitario di aver tentato di rubare segreti commerciali per gli americani.