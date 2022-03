Putin: “Ucraini neonazisti, nostri obiettivi militari raggiunti”

Il presidente russo Vladimir Putin non ha alcuna intenzione di arretrare, tutt’altro. In una conferenza stampa, il leader del Cremlino ha dichiarato: "I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili", ma "i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani”. E ancora. “Migliaia di stranieri sono tenuti in ostaggio in Ucraina”, ha aggiunto Putin, allontanando ogni possibilità di confronto. ”Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo”. Per Putin inoltre l’operazione “sta raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”. Un pensiero ai militari caduti per cui ha chiesto un minuto di silenzio: "Siamo orgogliosi del nostro esercito e ci ricorderemo dei nostri camerati caduti”.