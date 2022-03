Guerra in Ucraina, cessate il fuoco temporaneo: accordo con la Russia

Nella regione di Brest, in Bielorussia, Russia e Ucraina hanno raggiunto un'intesa con un cessate il fuoco temporaneo durante il secondo round di negoziati. L'accordo è stato trovato per favorire la creazione di corridoi umanitari per l'evacuazione dei cittadini e la consegna di cibo e medicine. Questo è quanto riferito da consiglieri di Zelensky alla Tass. Durante i colloqui è stato trovato dunque un accordo su una tregua temporanea con Mosca che si affida alle parole del capo delegazione Vladimir Medinsky, citato anche lui dalla Tass: "Progressi siginificativi. Le posizioni della Russia e dell'Ucraina sono chiare. Un accordo è stato raggiunto su alcune delle questioni sollevate". Diversa invece la versione di Kiev che dichiara: "Da negoziati non avuti risultati attesi".