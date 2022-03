Ucraina, aiutiamoli

Di ora in ora, le notizie dall’Ucraina sono sempre più drammatiche. La criminale aggressione russa miete centinaia di vittime, semina lutti e distruzioni, bombarda case, ospedali, scuole. Almeno 1 milione e 200 mila persone hanno già dovuto lasciare il Paese, costrette a fuggire dalla guerra. Fra queste, 400 mila bambine e bambini che arrivano stremati alle frontiere delle nazioni confinanti, con i soli vestiti addosso, lasciandosi alle spalle ore e ore di viaggio a temperature sotto zero, spesso senza cibo né acqua. In queste condizioni, i bambini sono esposti alla fame, alle malattie, al traffico minori, agli abusi, avverte Save The Children, organizzazione non governativa con status consultivo presso il consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. Save the Children è in prima linea nel soccorso ai profughi ucraini per assicurare loro tutto quanto di cui hanno bisogno: pasti caldi, beni di prima necessità, coperte, vestiti. Tuttosport scende in campo al fianco di Save The Children: aiutiamo l’Ucraina.