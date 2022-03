Elon Musk va controcorrente: “Starlink non bloccherà le fonti di notizie russe”

Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, ha riferito che al provider di internet via satellite Starlink dell'azienda era stato chiesto di bloccare le fonti di notizie russe. Niet da parte del miliardario americano. “A Starlink è stato detto da alcuni governi (non ucraino) di bloccare le fonti di notizie russe. Non lo faremo se non sotto la minaccia delle armi. Mi dispiace essere un assolutista della libertà di parola”, ha twittato Musk, dopo che molte società hanno scaricato fonti di informazione russe come RT. Tuttavia l’imprenditore rimane solidale con l’Ucraina. “Tieni duro Ucraina”, ha twittato. Poi si è rivolto ai civili russi, che non vogliono questa guerra. “Un pensiero anche al grande popolo della Russia che non vuole tutto ciò”.