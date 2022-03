Addio John Stahl. All’età di 68 anni si è spento l'attore e regista scozzese, noto per aver interpretato il ruolo di Rickard Karstark in due stagioni di Game of Thrones. Il decesso è avvenuto il 2 marzo sull'isola di Lewis. Stahl lascia la moglie Jane Paton. Al momento non si conoscono le cause della morte.