Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini tornano in tv. I due difensori della Juve saranno tra gli ospiti della puntata di C'è posta per te di sabato 5 marzo, la penultima di questa edizione. I campioni della Nazionale italiana saranno coinvolti in un'emozionante sorpresa. Per entrambi si tratta di un ritorno nel programma di Maria De Filippi: avevano già partecipato al people show nel 2019. L'altro ospite della serata sarà lo chef Antonino Canavacciuolo.