Forte apre a Milano: è il ristorante di Miami più amato dai Vip

Da Miami a Milano il passo è breve. In viale Monte Grappa, in zona Moscova, ha aperto Forte , uno dei ristoranti più rinomati della Florida. Un locale elegante - 140 coperti - decorato secondo lo stile di un’autentica pescheria, con un enorme banco del pesce ad accogliere i clienti e dei timoni al muro. Presente una terrazza estiva con 70 posti. In menù pietanze prelibate e gustose, solo per citarne alcune: il branzino in crosta di sale e un delicato gelato al pistacchio, uno dei dessert più amati dalle celebrità americane. E poi la tartare di gambero di Mazara del Vallo, la Cacio e Pepe al tartufo nero, carpacci, spaghetti alle vongole.

"I piatti li crea il cliente"

A Forte a scegliere il piatto e la preparazione è lo stesso cliente. "Con il banco del pesce a vista - ha spiegato il ristoratore Andrea Reitano, già proprietario del Forte di Miami frequentato da divi di Hollywood e celebrità sportive - si decide cosa e come mangiare, con il prodotto che viene preparato all'istante. A crudo, al sale, al guazzetto. Piatti fuori carta, per un menu che cambia a seconda dei gusti". Ampia la carta dei vini - oltre tremila bottiglie - provenienti da importanti regioni vinicole dell’Italia e della Francia, da viticoltori come Antinori, Frescobaldi e Gaja, noti da sempre per la loro straordinaria capacità di valorizzare menu di pesce.

I Vip amano Forte

Al Forte di Miami non è raro trovare star del calibro di Rihanna, Johnny Depp, Michael Jordan, David Guetta. A Milano sono stati avvistati invece Elisabetta Canalis, il calciatore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, l'influencer Khabi Lame e Francesco Totti, che si è fatto immortalare in una foto-ricordo con il proprietario Andrea Reitano che dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti ha deciso di investire anche in Italia. "Nonostante io sia giovane, seguo questo mondo da dieci anni, affascinato dagli ingredienti e dalle materie prime, dall'italianità che voglio ritrovare e allestire nei locali che ho aperto. Ed è anche per quello che ho deciso di investire nei pescherecci italiani per avere un prodotto sempre freschissimo", ha dichiarato.