Guerra in Ucraina: più di 1.5 milioni di rifugiati

Sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dall'Ucraina in 10 giorni : a farlo sapere è l'Onu. Intanto è prevista a partire dalle 12 ora locale (le 11 italiane) l'evacuazione dei civili dalla città portuale ucraina di Mariupol . È previsto che l'evacuazione avvenga tramite un corridoio "verde" umanitario, sulla rotta Mariupol - Portovskoye - Mangush - (aggirando Nikolsky) Republic - Rozovka - Bilmak - Pologi - Orekhov - Zaporozhye.

Ucraina: iniziata l'evacuazione a Mariupol

"L'evacuazione dei civili da Mariupol in Ucraina è iniziata alle 12:01 di domenica 6 marzo". Lo ha comunicato il servizio stampa del Municipio di Mariupol. "Secondo il Centro di coordinamento guidato dal capo dell'amministrazione militare e civile regionale di Donetsk Pavel Kirilenko, oggi, 6 marzo, dalle 10.00 verrà dichiarato un regime di silenzio fino alle 21.00 ora locale", si legge nella nota secondo quanto riporta l'Interfax.

I civili lasciano la città di Mariupol

Sono stati predisposti tre punti per le partenze degli autobus ed è consentito lasciare la città anche con mezzi propri con la richiesta di ospitare più persone possibili a bordo. È previsto che mezzi della Croce Rossa vengano disposti in testa alla colonna di mezzi. È assolutamente vietato, ha scritto il consiglio comunale della città via Telegram, deviare dal percorso.