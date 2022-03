Blinken: "Gli Stati Uniti lavorano per jet polacchi all'Ucraina"

Gli Stati Uniti "lavorano attivamente" per un accordo con la Polonia per l'invio di jet di guerra all'Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in conferenza stampa a Chisinau, in Moldavia. "Non posso parlare di un calendario ma posso giusto dire che ci lavoriamo molto attivamente", ha spiegato Blinken, aggiungendo che gli Usa hanno in corso "una conversazione molto attiva con i responsabili ucraini per avere valutazioni aggiornate sui loro bisogni". E insieme con l'acquisizione di tali valutazioni "stiamo lavorando per vedere cosa noi e gli alleati e i partner possono offrire" per potenziare la difesa di Kiev contro l'invasione russa.