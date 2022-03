Russia-Ucraina: la telefonata tra Erdogan e Putin

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha chiamato il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della situazione in Ucraina. Come fa sapere Interfax, Erdogan ha detto che è necessario "garantire il cessate il fuoco, aprire i corridoi umanitari e firmare il trattato di pace". Putin ha replicato che le operazioni speciali possono essere sospese solo se Kiev cesserà le sue azioni militari. "È stata espressa la speranza che durante il prossimo round di negoziati pianificato, i rappresentanti dell'Ucraina mostreranno un approccio più costruttivo che tenga pienamente conto della realtà esistente", ha affermato il Cremlino in una nota.