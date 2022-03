Russia-Ucraina: la Cina è disposta a "fare le necessarie mediazioni"

La Cina è disposta a "fare le necessarie mediazioni" e "a partecipare alla mediazione internazionale" sulla crisi in Ucraina. Il Ministro degli Esteri Wang Yi, in una conferenza stampa a margine dei lavori parlamentari, ha aggiunto che Pechino è pronta a continuare a svolgere "un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione". La Cina "è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina", ha assicurato Wang, secondo cui "bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala".