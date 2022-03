La Russia non si è presentata all'udienza sulla guerra in Ucraina all'Aja presso il tribunale superiore delle Nazioni Unite. "La corte si rammarica della mancata apparizione della Federazione Russa in questo procedimento orale", ha detto il presidente Joan Donoghue. La Corte penale internazionale si è riunita per la prima udienza a l'Aja in merito alla valutazione di eventuali crimini di guerra effettuati dalla Russia in Ucraina dopo l'invasione del Paese.