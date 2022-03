Lavrov e Kuleba: previsto vertice in Turchia il 10 marzo

Primo faccia a faccia tra Serghei Lavrov e Dmytro Kuleba dall’inizio dei combattimenti del 24 febbraio. Il Ministro degli Esteri russo incontrerà il suo omologo ucraino in Turchia il 10 marzo. A partecipare alle consultazioni ci sarà anche il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il vertice si terrà nella città di Antalya. “L’incontro si terrà in un formato trilaterale", ha detto Cavusoglu in conferenza stampa ad Ankara. Il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva tentato di organizzare un incontro tra Putin e Zelensky in Turchia, senza riuscirci.