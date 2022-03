Zelensky: "Il conflitto in Ucraina porterà alla guerra mondiale"

Zelensky contro l'Occidente

In un video su Telegram Zelensky ha poi attaccato l'Occidente: "Stiamo ascoltando promesse da tredici giorni. Da tredici giorni ci è stato detto che avrebbero aiutato nei cieli, che ci sarebbero stati aerei, che ce li avrebbero consegnati. La responsabilità di quello che sta accadendo in Ucraina ricade anche su coloro che non sono stati in grado di prendere una decisione in Occidente per 13 giorni. Su coloro che non hanno messo in sicurezza i cieli ucraini dagli assassini russi".