Ucraina, sale il numero dei rifugiati. Onu: "Stride con altre sorti"

Dallo scorso 24 febbraio, data dell'invasione russa ad oggi, un totale di 2.011.312 persone sono fuggite dall'Ucraina, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato sul sito dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr). Di questi, oltre 1,2 milioni sono giunti in Polonia, più di 191mila in Ungheria e oltre 140mila in Slovacchia. "Sono incoraggiata dall'accoglienza riservata da molti governi e comunità alle persone in fuga dall'Ucraina, inclusa la decisione unanime degli Stati membri dell'Unione europea di attivare la protezione temporanea, e il permesso di soggiorno, in tutta l'Ue", ha detto l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. "Tuttavia - ha aggiunto - tale atteggiamento contrasta nettamente con il trattamento dei migranti provenienti da altri paesi ai confini europei e in altre parti del mondo".