Il Covid provoca danni al cervello: "Riduce la materia grigia"

Il Coronavirus crea danni al cervello. È quanto emerso da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature. Gli studiosi hanno analizzato le risonanze di 785 pazienti divisi in due gruppi: 401 di loro quattro mesi e mezzo dopo l'infezione, il 96% dei quali aveva sviluppato un Covid lieve e 384 che non avevano mai avuto la malattia. Tutti i pazienti, per motivi di ricerca diversi da questo studio, erano stati sottoposti a due lastre al cervello a distanza di circa tre anni l'una dall'altra.