Ucraina nell’Unione Europea: i possibili scenari

L'invasione della Russia sul suolo ucraino ha rilanciato la volontà dell'Ucraina , membro dell' ex Unione Sovietica , di entrare a far parte all' Unione Europea. Eventualità non da escludere, ma che ad ogni modo prevederebbe un percorso lungo e che potrebbe durare molti anni. L’opzione è stata presa in considerazione dall’attuale leader ucraino, Volodímir Zelensky . Oggi sono cinque i Paesi che aspirano ad entrare a far parte della Comunità Europea, nata nel novembre 1993 con il Trattato di Maastricht : Turchia (dal 1999), Macedonia del Nord (2005), Montenegro (2010), Serbia (2012) e Albania (2015). L'Ucraina vorrebbe unirsi a loro.

Ucraina nell’UE: sarebbe guerra con la Russia

Dal 2016, con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio e dell'accordo di associazione, i legami politici ed economici tra l'Ucraina e l'UE sono stati rafforzati. Ora Zelensky cerca un maggiore coinvolgimento del blocco europeo. Se dovesse accadere, l'UE entrerebbe direttamente in guerra con la Russia. Ciò è indicato nell'articolo 42 del Trattato dell'Unione, nella sua settima disposizione. "Se uno Stato membro è oggetto di un'aggressione armata sul suo territorio, gli altri Stati membri gli dovranno aiuto e assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione, in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”.

Ucraina nell’UE: i passaggi da seguire

La situazione ha portato a discrepanze tra i diversi paesi che compongono l'UE, con alcuni favorevoli all'attuazione di un allargamento (Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Lettonia, Lituania ed Estonia), altri contro (come la Francia), e altri che non si sono espressi. Questa settimana, il 10 e 11 marzo, i capi di Stato e di governo prenderanno una decisione al vertice di Versailles. Il processo, tuttavia, non sarà veloce come spera l'Ucraina, poiché devono essere seguite le fasi indicate nel Trattato comunitario. Posizionarsi a favore del Parlamento europeo è solo un primo passo per fare dell'Ucraina un paese candidato all'ingresso nella UE. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga. "C'è una dimostrazione di solidarietà che non è il processo di allargamento dell'UE come è stato stabilito", spiega all'agenzia di stampa Efe Ignacio Molina, professore presso il Dipartimento di scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università autonoma di Madrid. Il Trattato dell'Unione afferma che "qualsiasi Paese europeo che rispetti i valori dell'UE contenuti nel Trattato dell'Unione europea e si impegni a promuoverli può presentare domanda di adesione all'UE". La Commissione impiega, in media, tra 15 e 18 mesi prima di emettere un parere e, dunque, concedere lo status di candidato.

Ucraina nella UE: i requisiti di accesso

La procedura di accesso è contrassegnata dall'articolo 49, che indica i requisiti di adesione per i potenziali nuovi soci. I requisiti iniziali per i candidati sono essenzialmente due. Il primo di questi è essere europei in senso geopolitico. La seconda è promuovere i valori sanciti dall'articolo 2 del Trattato, che sono i seguenti: "Rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze”. Devono essere poi soddisfatti altri requisiti, noti come Criteri di Copenaghen: disporre di istituzioni che garantiscano la democrazia, un'economia di mercato con cui affrontare "la concorrenza e le forze di mercato nell'UE" e la capacità di assumere e rispettare gli obblighi dell'adesione.