Biden: “Stop a petrolio e gas russi”

Gli Stati Uniti infliggono la sanzione più pesante alla Russia: da oggi, gli Usa vieteranno l'import di petrolio e gas dal Paese governato da Putin. A confermarlo è stato il Presidente Joe Biden parlando dalla Casa Bianca, dopo le indiscrezioni dei media. La misura verrà intrapresa anche senza la partecipazione degli alleati europei, spiega Bloomberg citando fonti bene informate. Il divieto includerà petrolio, gas e carbone. Il segretario di Stato Antony Blinken ha detto che è “imperativo” per i Paesi europei smettere di fare affidamento sull'energia russa, soprattutto mentre è in corso la guerra in Ucraina, poiché la Russia “usa questa dipendenza come arma”.