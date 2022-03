Il Presidente Volodymyr Zelensky ha parlato in video collegamento con la Camera dei Comuni britannica. Il leader ucraino ha ribadito la voglia di lottare del suo popolo, per nulla disposto ad arrendersi di fronte violenze perpetrate dalla Russia di Putin. "Noi non vogliamo perdere ciò che è nostro come un tempo voi non avete voluto" arrendervi di fronte "all'invasione nazista”, ha detto Zelensky in diretta nel video trasmesso ai deputati, che lo hanno accolto con una prolungata standing ovation.