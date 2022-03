Guerra in Ucraina: proposta di matrimonio al checkpoint

Un pizzico di romanticismo durante la guerra in Ucraina. A Fastiv, vicino Kiev, un soldato ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Tutto è iniziato come uno scherzo: l'auto sulla quale viaggiava la ragazza è stata fermata al ckeckpoint. Durante le perquisizioni si è fatto avanti il fidanzato, che si è inginocchiato con l'anello in mano. Tra le lacrime è arrivato il "sì", gli applausi degli altri presenti e l'abbraccio tra i due innamorati. Le immagini del romantico gesto sono diventati subito virali in rete.