Giappone, si è rotta la pietra assassina: cosa dice la maledizione

In Giappone si è rotta la Sessho-seki, nota in Occidente come pietra assassina. Si tratta di una grossa pietra di origine vulcanica situata in un’area della prefettura di Tochigi, vicino a Tokyo, famosa per le sue sorgenti termali sulfuree. Secondo la leggenda all'interno di questa pietra è stato imprigionato lo spirito di una malvagia volpe a nove code che vagava per la Terra nel corpo di Tamamo-no-Mae. Venerata per la sua bellezza è stata uccisa dopo aver preso parte a un complotto segreto per uccidere l'imperatore giapponese Konoe che regnò dal 1107 al 1123. Il suo spirito è stato intrappolato nella pietra, rimasta intatta per circa mille anni.