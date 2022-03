Guerra in Ucraina: arriva la donazione di Leonardo DiCaprio

Tante le celebrity che in queste ore stanno sostenendo pubblicamente l'Ucraina. Leonardo DiCaprio ha deciso di donare ben 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine per sostenere gli sforzi bellici e umanitari nel Paese: si tratta della somma più cospicua finora donata al Paese sotto attacco. Il protagonista di Titanic ha radici ucraine: la nonna materna è originaria di Odessa, la città nel mirino da giorni della flotta russa.

Il gesto di Mila Kunis

Non solo DiCaprio anche Mila Kunis e il marito Ashton Kutcher si sono mobilitati per l'Ucraina: oltre a versare tre milioni di dollari, la coppia ha lanciato la campagna GoFundMe "Stand With Ukraine", con l'obiettivo di raccogliere 30 milioni di dollari per aiutare in modo immediato coloro che hanno più bisogno. La Kunis è nata a Chernivtsi, in Ucraina, e si è trasferita con la sua famiglia negli Stati Uniti all'età di 7 anni. "Oggi sono orgogliosamente ucraina", ha detto la star di Black Swan.