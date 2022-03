Ucraina: è arrivato "Wali", il cecchino più pericoloso al mondo

Nel conflitto tra Russia e Ucraina entra in scena "Wali" , il cecchino più famoso del mondo nonché il più pericoloso. L'uomo, che ha combattuto due volte in Afghanistan ed è uno scienziato informatico, è arrivato a Kiev con il contingente canadese per combattere contro gli uomini di Putin . "Wali" ha accolto l'appello del Presidente Zelensky , che ha invitato i soldati stranieri ad unirsi alla lotta contro i russi.

La forza di Wali

La produttività media di un cecchino è di 7 uomini uccisi al giorno: se si è particolarmente bravi si può arrivare a dieci. "Wali", invece, è in grado di uccidere fino a 40 persone in 24 ore. Tanto è bastato a renderlo una leggenda tra le forze armate mondiali. Più volte il 40enne è apparso in programmi televisivi internazionali e il suo volto è ben noto anche se il suo vero nome resta avvolto nel mistero.

"Voglio aiutare gli ucraini"

In un'intervista con CBC News, 'Wali' ha dichiarato: "Voglio aiutare gli ucraini. Devo aiutarli perché ci sono persone qui che vengono bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe. Una settimana fa stavo ancora programmando cose. Ora sto maneggiando missili anticarro in un magazzino per uccidere persone reali...Questa è la mia realtà in questo momento. Mia moglie si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione".