Zelensky a Johnson e Macron: "Fermiamo la guerra". Lavrov: "Possibile incontro con Putin”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky vuole a tutti i costi fermare la guerra che sta provocando morte e distruzione in Ucraina. Il leader politico si è appellato per tale ragione a Johnson e Macron in tweet contro la Russia. “Dialogo continuo con i leader di Regno Unito e Francia. Ho informato sui nuovi crimini della Russia contro il popolo ucraino. Con il premier britannico, Boris Johnson, abbiamo discusso di un ulteriore supporto all'Ucraina. Con il presidente francese, Emmanuel Macron, ci siamo anche concentrati sui colloqui di pace. Dobbiamo fermare la guerra”, ha scritto Zelensky, aggiungendo l'hashtag #StopRussia. Intanto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov non esclude un possibile vertice Zelensky-Putin. “Il presidente Putin non ha mai negato nessun contatto" con Zelensky "ma volevamo che venisse fissato per accordo concreto”, ha detto in conferenza stampa ad Antalya, dopo i colloqui con l'omologo ucraino, Dmytro Kuleba. Lavrov ha aggiunto che l'incontro "va preparato”.