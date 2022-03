Elon Musk è papà di una bambina: il nome è un rebus!

Elon Musk e Grimes sono diventati genitori per la seconda volta. Il fondatore di SpaceX e la cantante hanno dato alla piccola un nome decisamente originale: Exa Dark Sideræl. La bimba farà compagnia al primogenito, chiamato X Æ A X-II. La coppia - che ad un certo punto era andata in crisi -, non ha svelato il giorno in cui è nata la bambina. Sul nome, Grimes ha spiegato a Vanity Fair che Exa è un termine informatico, mentre Dark si riferisce all'ignoto: “Le persone lo temono, ma in realtà è l'assenza di fotoni. La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo”. E poi Sidæreal, che a detta della cantante avrebbe una grafia “più elfica rispetto a siderale”.