Mistero a Zagabria: velivolo ignoto precipita e crea un cratere

Un drone militare è precipitato a Zagabria, in Croazia, intorno alle 23, creando un cratere del diametro di tre metri. L'oggetto è caduto nel quartiere Jarun, densamente abitato, provocando apprensione in molti cittadini, ma non ci sono feriti. Si è sentito un forte boato, simile a un'esplosione. A distanza di circa un chilometro sono stati trovati due paracaduti. Poiché l'urto non ha provocato un incendio si suppone che il velivolo fosse rimasto senza carburante.