Fine vita: la Camera ha approvato la proposta di legge sul suicidio assistito

Con 253 voti a favore, 117 contrari e un'astensione, la Camera ha dato il via libera al testo sulle "Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita". Ora la legge sul fine vita passerà al Senato. Il testo dispone le norme per la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente e autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni.