Covid in Italia: continua il calo nelle intensive e nei reparti

Continua a calare l'occupazione dei posti letto per pazienti Covid sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo) contro il 6,6% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece al 12,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo) rispetto al 14,7% della settimana precedente (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 03 marzo).

Risalgono Rt e incidenza

Al contrario l'indice di trasmissibilità Rt aumenta: a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana e sale anche l'incidenza dei casi Covid che, questa settimana, si attesta a 510 per 100mila abitanti rispetto a 433 per 100mila della settimana precedente. Di recente la fondazione Gimbe ha chiarito che la pandemia non è ancora finita e che non è appropriato togliere le mascherine al chiuso.