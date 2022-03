Ritrovata Endurance: la nave di Shackleton scomparsa in Antartide

A 3.000 metri di profondità è stato ritrovato il relitto della Endurance, la nave che nel 1915, sotto la guida di Ernest Shackleton, puntava alla traversata dell'Antartide. Perfettamente conservato, è stato filmato dai rover sottomarini al largo del mare di Weddel dalla spedizione Endurance 22. Realizzata in cantieri norvegesi appositamente per missioni polari estreme, la Endurance era considerata tra le navi più resistenti e avanzate del suo genere e per questo venne scelta dal celebre esploratore britannico per compiere una delle missioni più ambiziose dell'epoca: l'attraversamento a piedi e in slitta del continente antartico. La missione però fallì ancor prima di iniziare perché poche settimane dopo la partenza la nave rimase bloccata tra i ghiacci nel mare di Weddel, lontano da dove avrebbe dovuto lasciare il gruppo di esploratori.