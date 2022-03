Russia: "Non ci sono condizioni per default, sì a incontro Putin-Zelensky"

Al momento non ci sono condizioni per il default della Russia in quanto tale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha spiegato: "Abbiamo ascoltato i responsabili dei dipartimenti finanziari e il ministero delle Finanze sull'esistenza e disponibilità dei margini di sicurezza necessari per pagare tutti i debiti esteri in rubli. E non ci sono le condizioni per un default in quanto tale a meno che non siano create e imputate a noi artificialmente".