Covid, parla Rasi: "Quarta dose? È da valutare"

"Un monitoraggio attento ci dirà se dovremo ragionare di continuare con questo vaccino, cercarne migliori o se si possa convivere così. Ma saranno i numeri a dircelo, e saranno fondamentali quelli che raccoglieremo da adesso a giugno, per essere pronti per la stagione che tradizionalmente fa vedere una risorgenza delle infezioni". A farlo sapere il professore Guido Rasi, ordinario di Microbiologia clinica dell'Università Tor Vergata di Roma ed ex direttore dell'Ema, a margine del convegno organizzato a Bari in occasione della prima Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari.

"Le cose stanno andando relativamente bene" "Bisogna continuare a monitorare molto attentamente l'evoluzione del Covid - ha detto Rasi - In Italia le cose stanno andando relativamente bene, abbiamo una percentuale di vaccinati e di immunizzati molto alta che ci potrebbe mettere in una condizione buona. Abbiamo dall'altra parte l'incertezza di quanto duri veramente l'immunità, soprattutto la seconda linea immunitaria, quella della memoria, che è quella su cui contiamo per ottobre". La variante Omicron, ha ribadito l'esperto, "ha fatto 8 milioni di infetti in due mesi contro 5 milioni in due anni precedenti e questo ha avuto un impatto. Stiamo assistendo adesso a una ripresa del picco: adesso l'ondata è salita dal Sud al Nord e sta riscendendo al Sud. Questo andamento disomogeneo è dovuto ai classici ritardi del fenomeno epidemico".