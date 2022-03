Il messaggio di Anonymous ai russi: "Rimuovete Putin"

"Bisogna rimuovere Putin"

"È una situazione terribile in cui siete stati messi, ma la vostra sola possibilità per prevenire il collasso economico imminente e una potenziale guerra mondiale è di agire per resistere alla guerra e al regime di Putin. Lui ha esposto la popolazione ad un sacrificio. A questo punto, la via più pacifica in cui questo conflitto può finire è che la gente della Russia insorga contro Putin e lo rimuova dal potere", ha aggiunto Anonymous.