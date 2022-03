La Russia blocca Instagram, è dramma per le influencer del Paese

La disperazione delle influencer russe

Il blocco di Instagram e Facebook lascia senza lavoro tantissime persone, in particolare le influencer. "Se pensate che Instagram sia solo una fonte di guadagno vi sbagliate. Instagram è tutta la mia vita, la mia anima. Mi addormento e mi sveglio (con questo social network ndr) ogni giorno da 5 anni!", ha detto in lacrime una ragazza russa. Qualcun altro, come la star della tv Tina Kandelaki, ha cercato delle alternative e ha così invitato i suoi follower a seguirla su altre piattaforme come VK (il Facebook russo), Telegram e Yappy.