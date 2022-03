Green Pass, quando lo toglieranno? Le ultime parole di Costa

"Già dal primo di aprile ci saranno determinate situazioni in cui il Green Pass non sarà più previsto, pensiamo ai luoghi all'aperto, come bar e ristoranti o alle attività sportive all'aperto. Poi ci sarà una seconda fase, nel mese di maggio, dove si arriverà a un ulteriore allentamento. Credo ci siano le condizioni per pensare a un'estate senza restrizioni". A farlo sapere il sottosegretario alla Salute Andrea Costa su Radio 24. Il Green Pass, ha detto, "è stato utilissimo perché ha permesso di gestire la pandemia ma soprattutto ha permesso un percorso di riaperture di tutte le attività: abbiamo aperto il 26 aprile e non abbiamo più chiuso".