Galliani festeggia la fidanzata Helga: al party anche Ibra e Maldini!

Compleanno in love per Helga Costa, la fidanzata di Adriano Galli. Per l'occasione la brasiliana ha organizzato una festa speciale con il dirigente sportivo e alcuni amici, molti dei quali Vip di casa nostra. Tra gli invitati: Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini, ma anche le showgirl Laura Barriales, Elisabetta Gregoraci e Cristina De Pin, moglie di Riccardo Montolivo. Durante la serata Galliani ha fatto un discorso per omaggiare la sua dolce metà: i due fanno coppia fissa dal 2011 e sono inseparabili.