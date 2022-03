Vlahovic sorride: la "sua" Carolina Stramare è da infarto in intimo!

Carolina Stramare tiene la bocca cucita sulla sua relazione con Dusan Vlahovic, sbocciata lo scorso gennaio, ma su Instagram non ha paura di spogliarsi. Le ultime foto pubblicate sono da infarto: in intimo Miss Italia 2019 è uno splendore. Reggiseno, reggicalze, autoreggenti e tacchi: la modella e conduttrice è un'esplosione di sensualità. Da non dimenticare i suoi occhi verdi e profondi, tanto che più di qualcuno ha definito Carolina la "Megan Fox italiana". E a chi l'accusa di ritoccare le sue immagini la Stramare risponde così: "Ma che mi frega di quello che dicono!".