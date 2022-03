Ucraina, cominciata l’evacuazione dei civili da Mariupol

È iniziata l’evacuazione dei civili da Mariupol. Decine di automobili con a bordo i residenti della città del sud dell’Ucraina, assediata dalle truppe russe, stanno lasciando il centro abitato in queste ore. A riferirlo è stato il sindaco locale Petro Andryushchenko, citato dall'agenzia ucraina Unian. L’evacuazione è cominciata alle ore 13:00 (12:00 in Italia). I russi hanno garantito il corridoio umanitario da Mariupol a Zaporozhzhy. Finora nessuna evacuazione o accesso di aiuti umanitari era stata possibile per questa città sulla costa del Mar d'Azov, stretta d'assedio dai russi e dalle milizie della autoproclamata Repubblica di Donetsk. Da giorni, secondo le molte testimonianze mancano acqua, elettricità e riscaldamento.