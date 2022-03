L’annuncio di Pfizer: “Quarta dose è necessaria”

Chi sperava nella fine dell’emergenza Covid, sarà costretto a ricredersi. Secondo Pfizer, il Sars-Cov-2 non sparirà e, per tale ragione, sarà necessario ricorrere alla quarta dose di vaccino. A dichiararlo è stato Albert Bourla, amministratore delegato della multinazionale. Pfizer è al lavoro per produrre un vaccino nuovo ed efficace contro tutte le varianti finora in circolazione. "Dobbiamo capire che il Covid non sparirà, dovremo imparare a conviverci così come conviviamo con altri virus", ha dichiarato Bourla. A supporto delle parole di Bourla i dati sull’aumento di contagi in Italia e in molti altri Paesi.