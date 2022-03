Aids, al via studio clinico su vaccino mRna di Moderna

È partita la sperimentazione del vaccino mRNA sviluppato da Moderna contro l'Hiv . Ad annunciarlo la stessa azienda spiegando che il primo paziente arruolato per lo studio clinico ha già ricevuto la prima dose. Lo studio di fase 1 coinvolgerà circa 100 adulti Hiv-negativi, di età compresa tra 18 e 55 anni. L'ipotesi è che i vaccini mRNA possano essere ben tollerati e in grado di indurre la produzione di anticorpi neutralizzanti l'Hiv.

"Siamo ottimisti"

"È gratificante vedere come l'esperienza con l'mRNA come piattaforma fondamentale per sviluppare il vaccino contro Covid-19 possa ora essere ora utilizzata per realizzare un vaccino contro l'HIV", ha affermato il coordinatore del trial Larry Corey. "Siamo ottimisti sul fatto che questo studio aprirà la strada ad approcci duraturi per l'utilizzo dell'mRNA nel campo dell'Hiv". Oltre a questo vaccino, Moderna sta lavorando anche a un secondo prodotto per prevenire l'Hiv nell'ambito della International AIDS Vaccine Initiative.