Lo sfogo di Carolina Stramare: "Cambio numero 12 volte"

Carolina Stramare si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram. La presunta fidanzata di Dusan Vlahovic è perseguita da una persona, uno stalker che le manda di continuo messaggi, molti dei quali pure abbastanza seri come "so dove abiti". Una situazione non facile per Miss Italia 2019, che però si è mostrata ai suoi follower coraggiosa e per niente intimorita.