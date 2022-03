Russia-Ucraina, Lavrov: "Negoziati non facili ma ci sono speranze"

"I negoziati con l'Ucraina non sono facili, ma c'è la possibilità di un compromesso". Ad affermarlo il Ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. "Mi baso sulle valutazioni fornite dai nostri negoziatori, i quali dicono che i negoziati non stanno andando bene per ovvi motivi, ma che c'è comunque un margine di speranza di raggiungere un compromesso", ha detto. Lavrov ha spiegato che il punto di vista dei negoziatori russi è condivisa anche dal presidente ucraino Zelensky. "La Russia - ha quindi detto il capo della diplomazia di Mosca - è pronta a nuovi contatti con la parte ucraina in futuro, ma dobbiamo capire quale sarà il loro valore aggiunto. Abbiamo parlato, ed è bene. Siamo inoltre pronti per ulteriori contatti di questo tipo in futuro. Ma anzitutto è auspicabile capire quale valore aggiunto possano portare tali contatti. E anche capire se queste proposte di creare nuovi canali di comunicazione possano interagire con il funzionamento del processo negoziale sostenibile attraverso il canale bielorusso".