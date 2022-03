Lecco, precipita jet militare: morto un pilota, l'altro è grave

A Lecco un jet militare si è schiantato sul monte Legnone. Un pilota morto, l'altro in gravi condizioni. È questo, secondo quanto si apprende, l'esito delle ricerche dell'equipaggio dell' Aermacchi 346 precipitato stamani sui monti nel Lecchese. Si è alzata una densa nube nera visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, da Como e Milano. Il primo è atterrato a Dervio (Lecco), il secondo ha iniziato a perlustrare la zona. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco di Lecco e di Sondrio.

Il jet era decollato per un test

Stando alle prime informazioni il jet era decollato dalla base di Venegono (Varese) per un test. Prima di schiantarsi l'aereo ha lasciato nel cielo una lunga scia di fumo. Il jet ha attraversato l'Alto Lago di Como in direzione nord, entrando nel territorio della provincia di Sondrio per poi invertire la rotta, fino a schiantarsi nella zona del monte Legnone, 2.609 metri di quota.