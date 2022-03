Zelensky, l’appello a Biden: “Viviamo l’11 settembre da tre settimane”

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, si è rivolto direttamente al presidente Joe Biden, durante una video conferenza con il Congresso degli Stati Uniti. "Sono fiero di salutarvi da Kiev, vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città”, ha dichiarato Zelensky, accolto da una standing ovation. "Il nostro Paese vive l'11 settembre da tre settimane”. Zelensky invoca sanzioni più dure per la Russia, come la no fly zone. "Serve una no fly zone sopra l'Ucraina o ci servono aerei, lo sapete che esistono, ci sono”.