“Sono qua per dirvi che mi è stato trovato un problema di salute”, la rivelazione shock arriva da Fedez in una lunga serie di storie su Instagram. “Per fortuna mi è stato trovato con tempismo. Il che comporta un percorso. Un percorso importante, che dovrò fare. E che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento”, ha detto il rapper tra le lacrime. “Mi sentirò di raccontare in futuro. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”.